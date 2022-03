EN PILOT OG ET BUSHFLY

For Raphael er dette bare en av mange avganger denne uken. Hverdagen er full av møter og inntrykk, passasjerer med store og små oppdrag som på ett eller annet vis spiller en viktig rolle i hjelpearbeidet for sørsudanerne. Denne morgenen skal han gjøre flere stopp – og flyet er fullt opp av medisinsk utstyr til hjelp for fødende kvinner, rabiesvaksiner – og hele 160 kilo med fotball- og joggesko.

Helseforskjemperne

I luften tar vi en prat med James og hans kollega Peter fra den internasjonale organisasjonen ICAP (International Center for AIDS Care and Treatment Programs) som er på vei til byen Rumbek for å øke befolkningens bevissthet rundt hiv/aids. ICAP er en viktig aktør innen global folkehelse, internasjonalt kjent for innsatsen med å bekjempe noen verdens tøffeste helseutfordringer – fra HIV til tuberkulose, malaria, barnedødelighet, og ikke minst covid-19-pandemien. Disse flyturene er for mange hjelpearbeidere en rutine – men også en luftig tur som får tankene til å fly, og en mulighet til å se alt i fugleperspektiv. Mens flyet nærmer seg Rumbek ser vi palmetrær stige majestetisk over stråtakene mens flyet sakte nærmer seg flystripen. Raphael setter flyet trygt på bakken før han sender sine to første passasjerer videre.

Reduserer barnedødelighet

En landcruiser fra italienske Doctors with Africa, kjent som CUAMM, kjører helt opp til flyet for å hente medisiner. En stor eske med ocsytosin som er viktig under fødsel, og magnesiumsulfat som brukes for å hindre anfall ved alvorlig svangerskapsforgiftning, løftes over i bilen. Sør-Sudan er et av landene med høyest barne- og mødredødelighet i verden, med hele 97 døde per 1000 fødsler i 2013. Tragisk nok har frekvensen ligget på det samme helt til i dag, og det forventes å ligge like høyt frem til 2030. Med prosjekter over hele Sør -Sudan jobber CUAMM hardt for å endre denne dystre statistikken. Her gir de hver dag bedre medisinsk behandling ved sykehuset Rumbek State Hospital, samtidig har de 64 helsesentre i daglig drift over hele Lake State-distriktet med 350 000 innbyggere.



Krigere mot sult

Flyet tar deretter av fra Rumbek og vender vestover en 30-minutters flytur til Tonj. Fra skyene kan vi se ned på et frodig og grønt landskap. Denne ruten på 78 kilometer er en risikabel kjøretur langs bakken i tørketiden, og i regntiden blir all trafikk ofte hindret av lastebiler som kjører seg fast. På det lokale Dinka-dialekten kalles strekningen «veien du vil gå til solnedgang», fordi den er så lang. Med oss i flyet har vi tre sørsudanske kollegaer fra Action Against Hunger (ACF). En organisasjon som har bidratt til økt matsikkerhet for seks hundre tusen mennesker bare det siste året i Sør-Sudan. Organisasjonen hjelper underernærte barn, gir lokalsamfunn tilgang til rent vann og iverksetter tiltak for å øke matsikkerheten. – Vi har flydd med MAF mange ganger. Når det oppstår en akutt nødsituasjon og vi må komme oss raskt av gårde, da er det bra at vi kan bestille en flytur på kort varsel. MAF tar oss til steder som er vanskelige å nå, som for eksempel til Tonj. Hvis vi ikke kunne fly denne ruta, måtte vi valgt en alternativ bilvei som er både farlig og tidkrevende, forteller helse og ernæringsfysiolog Noel. Vi lander til slutt i Tonj og sier farvel til våre ACF-passasjerer.

Forkynnere av håpet

Etter å ha landet på flystripen i Tonj møter Suzy Kuj, grunnleggeren og ildsjelen bak In Deed and Truth Ministries (IDAT). Denne kristne organisasjonen driver et sykehus, en kirke med 700 medlemmer, samtidig som de sender ut flere forkynnere til de omkringliggende landsbyene. Organisasjonen har to viktige oppdrag: bedre helse, og å gi håp til sørsudanere gjennom å dele det kristne budskapet. For henne er MAF en viktig samarbeidspartner hvor ukentlige leveranser gjør hverdagen og arbeidet mulig. Denne formiddagen losser Raphael en mengde sko av flyet. – Der er jammen fotballskoene til fotballturneringen vår. Her er det mer enn 400 sko! Bare at de kom frem i tide er et mirakel i seg selv, utbryter Suzy av glede. Suzy forteller at de hvert år arrangerer en fotballturnering hvor de kjøper inn fotballdrakter og sko til alle som deltar. Totalt er det 16 fotballag, fire basketballag og fire volleyballag bestående av ungdommer fra hele området. Turneringen pågår over en måned i oktober.– Hele byen deltar som tilskuere, i tillegg det folk fra de omkringliggende landsbyene. Under finalen kommer det hele 20 000 mennesker! Turneringen er viktig for freden, miljøet og felleskapet i dettte utsatte og krigsherjede områder, forteller hun.



Rabiesvaksine og reservedeler

For tiden er det en tøff periode med flere dødsfall etter hyeneangrep, derfor la hun også inn en ekstra bestilling av rabiesvaksine denne formiddagen.– Forrige uke opplevde vi angrep fra hyener her i Tonj. Tre mennesker ble drept og fire ble såret, så vaksinen er først og fremst til de sårede. Uten denne vaksinen er rabies 100 prosent dødelig. Når regntiden kommer flytter folk ofte opp i fjellene, noe som øker risikoen for angrep. Det er ikke første gang vi har hatt behov for rabiesvaksine. I mars ble noen av våre kolleger angrepet av en hund med sykdommen, det gikk heldigvis bra, forteller hun. Andre nyttige ting pakkes bort i pappesker fra flyet, inkludert reservedeler til en blandemaskin for å lage murstein. Det brukes en blanding av vann, gjørme og sement for å lage mur uten å bruke mørtel. En smart løsning som unngår frakt av tunge og dyre byggematerialer til landsbygda. – Vi har brukt denne geniale teknikken til å bygge blant annet kirken, helseklinikken og flere hus. Mer skal det bli etterhvert, sier Suzy.

Evig utbedring av flystripen

Pilot Raphael tar en prat med de ansvarlige for den kontinuerlige utbedringen av flystripen. Slitasje forårsaket av storfe, biler og regn gjør regelmessig vedlikehold avgjørende for at MAF skal kunne lande. – Teamet vårt har svettet og slitt under solen for å få flystripen i orden siden du var her forrige uke. Det tok hele seksten lastebil-lass for å fylle igjen hjulspor og hull i flystripen etter regnet. Det var faktisk bra at du var fem minutter forsinket i dag, sier Suzy og ler. Tilbake i cocpit vinker Raphael farvel mens han taxer ut før take-off. Snart er han i luften, men dagen er ikke ferdig når han kommer tilbake til Juba. Han har én tur igjen til Chukudum med passasjerer fra Catholic Relief Service. Dette var kun én travel formiddag langs nordre rute i Sør-Sudan. Flyloggen viser at Raphael denne uken gjennomførte 31 flyturer, fraktet 90 passasjerer, losset 1 964 kg (nesten to tonn) for 32 ulike organisasjoner.

FAKTA:

MAF flyr 1500 ulike organisasjoner og kirker, og gjør det mulig for lærere, helsepersonell, misjonærer og hjelpearbeidere å jobbe på steder som det er nesten umulig å nå.